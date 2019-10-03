Карелия стала лидером по числу разводов

Какой регион в РФ самый "свадебный", а кто лидирует по разводам, подсчитал Росстат.

Согласно свежему отчету Росстата за первые семь месяцев 2019 года, звание "свадебного" региона в стране заслужила Москва. Самые крепкие браки, по данным статистиков, заключаются в Чечне, а вот по разводам в перерасчете на 1000 жителей лидирует Карелия, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В рейтинге регионов "рекордсменом" по количеству заключенных браков в стране является Москва. В столице с начала года вступили в брак 38 867 пар. На втором месте по свадьбам – Московская область, где было зарегистрировано 27 099 браков. На третьем месте – Санкт-Петербург, где свадьбы сыграли 22 689 пар. Культурная столица лидирует по свадьбам в перерасчете на 1000 жителей – показатель составляет — 7,5. Для сравнения, в Москве этот показатель равен 5,3, в Московской области – 6,1, в Бурятии – 4,9.

По разводам лидером является также Москва. В столице зафиксировано 22 707 расторжений браков. На втором месте по разводам – Московская область (17 222), на третьем – Санкт-Петербург (12 733).

В перерасчете на 1000 жителей самый низкие показатель разводов зарегистрирован в республиках Северо-Кавказкого федерального округа. В Чечне на 1000 жителей фиксируется 0,7 разводов, в Ингушетии – 0,8, в Дагестане – 1,1. Напротив, самый высокий показатель разводов зарегистрирован в Карелии – 4,5.

В целом в России с начала годы сыграли 444 619 свадеб, расторгли 276 733 брака.