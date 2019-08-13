Подписаться
Новости. Общество
10:15, 13 Августа 2019
фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Карелия стала лидирующим регионом по количеству детей с ожирением

Загрузка...

Количество детей в возрасте от 0 до 14 лет, страдающих ожирением, увеличилось в Российской Федерации в 2018 году на 5% по сравнению с 2017 годом.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ, опубликованные в статистическом сборнике министерства за 2018 год, пишет ТАСС. 

Согласно данным сборника, число детей с ожирением в возрасте до 14 лет составило 338,5 тысяч в 2018 году.

Наибольшее количество детей, страдающих ожирением, выявлено в Северо-Западном (1547,0 пациентов), Приволжском (1542,1 пациента), Сибирском (1482,0 пациента) федеральных округах на 100 тыс. населения.

Лидирующими регионами в СЗФО являются Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) и Республика Карелия.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-08-13 12:09:22
Оно и понятно, на наши низкие северные зарплаты можно только макароны, да хлеб себе позволить, отсюда и ожирение.
однозначно
2019-08-13 10:21:56
Щас либерасты заноют о качестве еды. А просто жрать надо меньше.
Мизантроп
2019-08-13 10:32:25
однозначно, Не меньше, а правильно. Ешьте горячие супы, ешьте корнеплоды и каши. Пейте водку.

Беня
2019-08-13 12:05:26
....чаще и помногу....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.08.2019, 21:30
ФОТО: Обнаженная Сати Казанова позировала в ванне
08.08.2019, 19:10
После развода с Собчак Виторган поделился первым романтичным фото с возлюбленной
10.08.2019, 20:46
На Первомайском проспекте нашли бабушку, которая забыла, где живет
09.08.2019, 11:56
В Карелии поймали участников экстремистской организации "Свидетели Иеговы"
08.08.2019, 13:25
Стало известно, сколько дней продержится теплая погода в Карелии
12.08.2019, 16:05
ЧП в Белом море: "Ситуация пошла по нештатному варианту"

Аналитика

12.08.2019 15:54
Тема недели
Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии? 4
Российские военные и ученые-ядерщики отрицают радиационное загрязнение, экологи требуют дополнительных замеров.
Купить квартиру в Петрозаводске: пошаговая инструкция
12.08.2019 12:28
"Не стоит удивляться, что малый бизнес постепенно деградирует как класс" 16
09.08.2019 10:59
Рыба раздора
08.08.2019 12:36
"Кареллеспром" открывает "тайну" своего успеха
06.08.2019 10:00
Вся аналитика

Чтиво

07.08.2019 11:34
Личное мнение
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 9
"Дерево дружбы" в Петрозаводске исключено из Списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
"Памятники в Сандармохе вырастают сами" 11
06.08.2019 13:20
"ТехРент" - в районах 3
31.07.2019 22:56
Почему одни территории преуспевают в привлечении инвестиций, а другие – отстают?
30.07.2019 14:47
архив чтиво

Медиа

СОБЫТИЕ ДНЯ: Скандал вокруг ремонта дорог в Петрозаводске
12.08.2019 16:02
все фото и видео

Опрос

Как вы отдыхаете холодным летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»