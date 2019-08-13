Карелия стала лидирующим регионом по количеству детей с ожирением

Новости по теме
Загрузка...
Количество детей в возрасте от 0 до 14 лет, страдающих ожирением, увеличилось в Российской Федерации в 2018 году на 5% по сравнению с 2017 годом.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ, опубликованные в статистическом сборнике министерства за 2018 год, пишет ТАСС.
Согласно данным сборника, число детей с ожирением в возрасте до 14 лет составило 338,5 тысяч в 2018 году.
Наибольшее количество детей, страдающих ожирением, выявлено в Северо-Западном (1547,0 пациентов), Приволжском (1542,1 пациента), Сибирском (1482,0 пациента) федеральных округах на 100 тыс. населения.
Лидирующими регионами в СЗФО являются Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) и Республика Карелия.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
08.08.2019, 21:30
10.08.2019, 20:46
08.08.2019, 13:25
12.08.2019, 16:05
Аналитика
12.08.2019 15:54
Тема недели
Российские военные и ученые-ядерщики отрицают радиационное загрязнение, экологи требуют дополнительных замеров.
12.08.2019 12:28
08.08.2019 12:36
06.08.2019 10:00
Чтиво
07.08.2019 11:34
Личное мнение
"Дерево дружбы" в Петрозаводске исключено из Списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
06.08.2019 13:20
31.07.2019 22:56
Медиа
12.08.2019 16:02
Опрос
Как вы отдыхаете холодным летом?
Комментарии