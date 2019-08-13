Карелия стала лидирующим регионом по количеству детей с ожирением

Количество детей в возрасте от 0 до 14 лет, страдающих ожирением, увеличилось в Российской Федерации в 2018 году на 5% по сравнению с 2017 годом.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ, опубликованные в статистическом сборнике министерства за 2018 год, пишет ТАСС.

Согласно данным сборника, число детей с ожирением в возрасте до 14 лет составило 338,5 тысяч в 2018 году.

Наибольшее количество детей, страдающих ожирением, выявлено в Северо-Западном (1547,0 пациентов), Приволжском (1542,1 пациента), Сибирском (1482,0 пациента) федеральных округах на 100 тыс. населения.

Лидирующими регионами в СЗФО являются Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) и Республика Карелия.