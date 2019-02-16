Карелия стала поставлять алкоголь в Китай

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Карелия отправила в Китай первую пробную партию трески, крабов и алкогольной продукции, сообщил Артур Парфенчиков в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
По словам Парфенчикова, власти Карелии подписали торговое соглашение с Китаем о поставке в страну пищевой продукции, пишет издание "РИА Новости".
"Первая партия трески и крабов ушла у нас пробная, плюс мы работаем по поставкам сейчас алкоголя, первая партия тоже ушла в декабре. В рамках поддержки нашего предприятия ЛВЗ (ликеро-водочный завод – ред.) будет разработана специальная линия для китайского рынка", – сообщил Парфенчиков.
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