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Новости. Экономика
12:30, 16 Февраля 2019
фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Карелия стала поставлять алкоголь в Китай

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Карелия отправила в Китай первую пробную партию трески, крабов и алкогольной продукции, сообщил Артур Парфенчиков в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

По словам Парфенчикова, власти Карелии подписали торговое соглашение с Китаем о поставке в страну пищевой продукции, пишет издание "РИА Новости".

"Первая партия трески и крабов ушла у нас пробная, плюс мы работаем по поставкам сейчас алкоголя, первая партия тоже ушла в декабре. В рамках поддержки нашего предприятия ЛВЗ (ликеро-водочный завод – ред.) будет разработана специальная линия для китайского рынка", – сообщил Парфенчиков.

 
 
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Комментарии

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David
2019-02-16 13:20:54
Мля, а крабы- то откуда? Камчатский? Так он в Мурманской области. Да и погранцы его самоотверженно охраняют.
Павел Владимирович
2019-02-16 13:04:03
"Специальная линия для китайского рынка" , фраза настораживает,а для наших можно и дерьмо гнать,извините,"боятся под пулю попасть..." ежели отравят кого...
Гость
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