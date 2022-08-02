Карелия стала самым дорогим из числа эконом-направлений для отдыха семьей в бархатный сезон

Специалисты Tvil.ru составили рейтинг самых популярных направлений для семейного отдыха в России.

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru составил рейтинг городов, куда можно недорого съездить с семьёй в августе и сентябре.

Сортавала вместе с Пятигорском оказались самыми «семейными» городами — относительно прошлого года турпоток туда вырос на 30%.

В десятку самых популярных для отдыха с семьей направлений попали также Москва, Казань, Зеленоградск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Анапа и Евпатория.

Туристы с детьми бронируют отель или квартиру в августе и сентябре от 3 до 5 с лишним тысяч рублей в сутки. Самое дорогое жилье оказалось в Сортавале — около 6 тысяч рублей.

В среднем семьи бронируют отели от 3 до 9 ночей.

Десять популярных городов для семейных путешествий в бархатный сезон:

Анапа ― 3706₽ / 8 ночей

Евпатория ― 3900₽ / 9 ночей

Санкт-Петербург ― 4713₽ / 5 ночей

Казань ― 4390₽ / 4 ночи

Сортавала ― 5714₽ / 3 ночи

Зеленоградск ― 5638₽ / 7 ночей

Москва ― 4262₽ / 4 ночи

Нижний Новгород ― 3878₽ / 3 ночи

Екатеринбург ― 2691₽ / 3 ночи

Пятигорск ― 3327₽ / 5 ночей