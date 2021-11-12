890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
«Родной, только держись»: очевидцы рассказали, как спасали рыбака, провалившегося под лед на лесном озере в Карелии 4
05.12.2021 15:35

Карелия ухудшила позиции в рейтинге регионов без вредных привычек

Новости. Общество
12:07, 06 Декабря 2021
фото: © flickr.com / lawprier

Новости партнеров

За год Карелия опустилась с 53 на 64-е место в рейтинге регионов страны без вредных привычек.

Аналитики РИА Новости опубликовали рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек за 2020 год. Как показало исследование, жители Карелии не спешат отказываться от вредных привычек. Так, если по итогам 2019 году республика занимала 53 место, то результата 2020 года – 64 место. Рейтинговый балл составил 47,3.

Как пишет РИА Новости, самый здоровый образ жизни в России ведет население северокавказских республик — Чечни рейтинговый балл – 100), Дагестана (98), Ингушетии (86,3) и Кабардино-Балкарии (84,6). Хуже всего дела с вредными привычками обстоят в Хакасии, занявшей 85 место в рейтинге с баллом в 13,4. В тройку антилидеров попали также Камчатский край и Сахалинская область.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
01.12.2021, 10:59
Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
01.12.2021, 11:47
Неожиданно выросло число желающих переехать в Карелию ради новой работы и высокой зарплаты
03.12.2021, 10:31
Замглавы Петрозаводска отправил ночью мэру СМС о своем увольнении
02.12.2021, 15:03
Сильные морозы в Карелии сменит оттепель

Аналитика

03.12.2021 16:42
Обществоведение
«Получил хороший урок» 7
Один из фигурантов резонансного «дорожного дела» Игорь Новокшонов вышел на свободу.
Мало денег, возьмем у народа 4
03.12.2021 13:38
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
02.12.2021 12:38
«Идет волшебница зима»  4
01.12.2021 12:58
«Издевательство над правосудием» 19
30.11.2021 15:19
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:59
Личное мнение
Офтальмологический центр Карелии осиротел
Ушел из жизни добрый и мудрый врач, наставник, руководитель Офтальмологического центра Карелии Олег Геннадьевич Лексунов.
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
Вы уволены! 10
23.11.2021 14:01
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»