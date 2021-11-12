Карелия ухудшила позиции в рейтинге регионов без вредных привычек

За год Карелия опустилась с 53 на 64-е место в рейтинге регионов страны без вредных привычек.

Аналитики РИА Новости опубликовали рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек за 2020 год. Как показало исследование, жители Карелии не спешат отказываться от вредных привычек. Так, если по итогам 2019 году республика занимала 53 место, то результата 2020 года – 64 место. Рейтинговый балл составил 47,3.

Как пишет РИА Новости, самый здоровый образ жизни в России ведет население северокавказских республик — Чечни рейтинговый балл – 100), Дагестана (98), Ингушетии (86,3) и Кабардино-Балкарии (84,6). Хуже всего дела с вредными привычками обстоят в Хакасии, занявшей 85 место в рейтинге с баллом в 13,4. В тройку антилидеров попали также Камчатский край и Сахалинская область.