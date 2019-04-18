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Новости. Экономика
13:37, 18 Апреля 2019
фото: "Столица на Онего"

Карелия в пятницу получит первые в 2019 году средства на расселение аварийного фонда

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Глава Карелии Артур Парфенчиков, гендиректор Фонда Константин Цицин, а также председатель наблюдательного совета Фонда Сергей Степашин подписали договор о финансировании новой региональной программы по расселению аварийного фонда, рассчитанной на 2019-2025 годы.

После подписания в Петрозаводске, Константин Цицин вручил Парфенчикову платежное поручение на перечисление авансового платежа в размере 30% от суммы средств Фонда по одобренной заявке. Сумма к перечислению составит 220,08 миллиона рублей.

"Деньги поступят уже завтра", - сказал Степашин во время общения с журналистами.

Первый этап программы расселения аварийного фонда рассчитан на 2019-2020 годы. Расселению подлежат жилые дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

Всего Фонд выделит 733,6 миллиона рублей на расселение 1,2 тысячи человек из 464 аварийных домов общей площадью 18,5 тысячи кв. метров.

Новая региональная адресная программа рассчитана на 2019-2025 годы, расселяемая площадь 159,12 тысячи кв. метров. Объем финансирования – 6,3 миллиарда рублей из Фонда ЖКХ, 64 миллиона – из бюджета Карелии.

В 2014-2018 годах в Карелии по старой программе было расселено более 140 тысяч кв. метров аварийного жилья, 8384 человека улучшили жилищные условия, уточнили в правительстве региона. Было построено 120 многоквартирных домов на 2636 квартир. Приобретено для переселенцев 690 квартир.

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Комментарии

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zanoza
2019-04-18 14:12:14
Как вообще можно жить в аварийных домах годами? Должен же быть разумный срок расселения! А то у них программа расселения с 2019-2025гг и то относительно домов признанных аварийными с января 2012 г. по январь 2017г. . А ведь много признанных домов аварийными и после января 2017г. . Их то когда расселять собираются или будут ждать коммунальных катастроф!?
Изя
2019-04-18 14:26:24
zanoza, Ой , да не переживай ты так .И так в катастрофе живём . Ничего у них не получится , не те работнички , сама знаешь . :)
Изя
2019-04-18 14:12:10
В пятницу получим , в субботу будем пилить . Сбор на Ленина 19 в 10.00 с чемоданами ( для денег ) . Делить -пилить будет Кепик :)
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