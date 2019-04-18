Карелия в пятницу получит первые в 2019 году средства на расселение аварийного фонда

Глава Карелии Артур Парфенчиков, гендиректор Фонда Константин Цицин, а также председатель наблюдательного совета Фонда Сергей Степашин подписали договор о финансировании новой региональной программы по расселению аварийного фонда, рассчитанной на 2019-2025 годы.

После подписания в Петрозаводске, Константин Цицин вручил Парфенчикову платежное поручение на перечисление авансового платежа в размере 30% от суммы средств Фонда по одобренной заявке. Сумма к перечислению составит 220,08 миллиона рублей.

"Деньги поступят уже завтра", - сказал Степашин во время общения с журналистами.

Первый этап программы расселения аварийного фонда рассчитан на 2019-2020 годы. Расселению подлежат жилые дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

Всего Фонд выделит 733,6 миллиона рублей на расселение 1,2 тысячи человек из 464 аварийных домов общей площадью 18,5 тысячи кв. метров.

Новая региональная адресная программа рассчитана на 2019-2025 годы, расселяемая площадь 159,12 тысячи кв. метров. Объем финансирования – 6,3 миллиарда рублей из Фонда ЖКХ, 64 миллиона – из бюджета Карелии.

В 2014-2018 годах в Карелии по старой программе было расселено более 140 тысяч кв. метров аварийного жилья, 8384 человека улучшили жилищные условия, уточнили в правительстве региона. Было построено 120 многоквартирных домов на 2636 квартир. Приобретено для переселенцев 690 квартир.