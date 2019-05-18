Карелия вошла в число лидеров по доле оплаты покупок банковскими картами

Доля безналичных платежей в России вплотную подошла к 50%, число регионов, где на них приходится более половины оплат, выросло до 29.

Лидирует по проникновению безналичной оплаты Мурманская область с долей 58,56%, второй с небольшим отставанием идет Карелия (58,41%), третье место у Республики Коми (57,49%). Год назад, весной 2018 года, в топе-3 были те же регионы, но в ином порядке: Карелия, Мурманская область и Коми, сообщает murman.ru.

Москва и Московская область (в исследовании они не разделяются) занимают лишь 12-е место (53,04%). В этом году столичный регион обогнали Камчатский край (55,22%) и Вологодская область (53,31%).

Среди 300 крупнейших по численности населения российских городов тоже лидирует европейский север – Петрозаводск (60,1%), Сыктывкар (59,4%) и Ухта (58,19%). Петербург и Москва с долей, приближающейся к 55%, находятся в конце первой двадцатки. Самые высокие темпы роста безналичных платежей за последний год продемонстрировали небольшие города – Верхняя Пышма (Свердловская область) и Старый Оскол (Белгородская область), где доля платежей выросла более чем на 9 п.п.