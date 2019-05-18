Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
16:14, 18 Мая 2019
фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Карелия вошла в число лидеров по доле оплаты покупок банковскими картами

Загрузка...

Доля безналичных платежей в России вплотную подошла к 50%, число регионов, где на них приходится более половины оплат, выросло до 29.

Лидирует по проникновению безналичной оплаты Мурманская область с долей 58,56%, второй с небольшим отставанием идет Карелия (58,41%), третье место у Республики Коми (57,49%). Год назад, весной 2018 года, в топе-3 были те же регионы, но в ином порядке: Карелия, Мурманская область и Коми, сообщает murman.ru.

Москва и Московская область (в исследовании они не разделяются) занимают лишь 12-е место (53,04%). В этом году столичный регион обогнали Камчатский край (55,22%) и Вологодская область (53,31%).

Среди 300 крупнейших по численности населения российских городов тоже лидирует европейский север – Петрозаводск (60,1%), Сыктывкар (59,4%) и Ухта (58,19%). Петербург и Москва с долей, приближающейся к 55%, находятся в конце первой двадцатки. Самые высокие темпы роста безналичных платежей за последний год продемонстрировали небольшие города – Верхняя Пышма (Свердловская область) и Старый Оскол (Белгородская область), где доля платежей выросла более чем на 9 п.п.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.05.2019, 14:10
В Карелии умерла сотрудница районной администрации
11.05.2019, 21:40
Светлана Лобода показала "трюки" с силиконовыми частями тела
13.05.2019, 15:49
Тепло не задержится в Карелии
13.05.2019, 19:40
СМИ: Алина Кабаева родила двойню
16.05.2019, 07:25
ФОТОФАКТ: В Карелии змеи выползли к дому
14.05.2019, 19:40
Киркорову и Лазареву запретили подходить к Мадонне

Аналитика

15.05.2019 11:09
Политкухня
Валентина Евсеева: "Власть опасается "сюрпризов" в День Республики" 3
Накануне внеочередной сессии депутат Медвежьегорского горсовета прокомментировала планы роспуска представительного органа местного самоуправления.
"Если будет тепло и уютно, то проблемы мы решим"
15.05.2019 10:36
"Продукт полицейского государства" 5
14.05.2019 16:07
Выпали из повестки 2
13.05.2019 12:27
Запрет бессмысленный и беспощадный 3
13.05.2019 10:13
Вся аналитика

Чтиво

15.05.2019 10:57
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
О клещевых инфекциях и весенней аллергии
13.05.2019 09:57
Последнее письмо из "ада" 39
08.05.2019 12:28
Аркадий Бабченко: "Мне сейчас жизнь надо строить с нуля" 7
07.05.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

Очередной "Винтажный цех" открылся в Петрозаводске
Новое
Сегодня 16:14
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»