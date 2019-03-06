Карелия вошла в число лидеров по количеству безработных, создавших бизнес за счет бюджета

Карелия заняла пятое место в рейтинге регионов России по доле безработных, занявшихся бизнесом за счет бюджетных субсидий в 2018 году.

Как пояснили в Управлении труда и занятости республики, при составлении рейтинге учитывалась доля граждан, открывших собственное дело, в общей численности граждан, зарегистрированных в качестве безработных.

В 2018 году в Карелии основали свой бизнес 407 безработных, что 3 раза больше, чем в 2017 году.

Они получили субсидии из республиканского бюджета на общую сумму 29,4 млн рублей – почти в 4 раза больше, чем в 2017 году.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".