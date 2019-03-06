09:59, 06 Марта 2019
Карелия вошла в число лидеров по количеству безработных, создавших бизнес за счет бюджета
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Карелия заняла пятое место в рейтинге регионов России по доле безработных, занявшихся бизнесом за счет бюджетных субсидий в 2018 году.
Как пояснили в Управлении труда и занятости республики, при составлении рейтинге учитывалась доля граждан, открывших собственное дело, в общей численности граждан, зарегистрированных в качестве безработных.
В 2018 году в Карелии основали свой бизнес 407 безработных, что 3 раза больше, чем в 2017 году.
Они получили субсидии из республиканского бюджета на общую сумму 29,4 млн рублей – почти в 4 раза больше, чем в 2017 году.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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