Карелия вошла в число регионов для самых бюджетных путешествий на поезде

Названы лучшие города для бюджетных путешествий на поезде из мегаполисов.

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил список бюджетных железнодорожных направлений из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России до конца осени. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Туту.ру.

Анализировались данные по билетам с датами поездки с 15 октября по 30 ноября. В рейтинг маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга вошли направления, где средний чек не превышает одну тысячу рублей за билет в одну сторону. Для других регионов отобраны по пять самых бюджетных направлений.

Так, из Санкт-Петербурга на поезде, заплатив до 1 000 рублей за билет в одну сторону, можно уехать в Новгородскую, Псковскую и Тверскую области, а также в Карелию. К примеру, средний чек за поездку в Великий Новгород находится на уровне 721 рубля в одну сторону, за билет в Псков платят в среднем 908 рублей, в Сортавалу — 930 рублей.

Путешественникам из Москвы аналитики предложили 15 вариантов со средним чеком до 1000 рублей, в том числе областные центры и популярные у туристов города. Так, в рейтинг вошли Переславль-Залесский (средний чек 386 рублей в одну сторону), Калуга (696 рублей в одну сторону), Тула (783 рубля), Ростов Великий (874 рубля), Рязань (918 рублей), Ярославль (954 рубля), Брянск (989 рублей).

Ранее сообщалось, РЖД предлагает туристам посмотреть на величие Карелии за 145 тысяч рублей.