РЖД предлагает туристам посмотреть на величие Карелии за 145 тысяч рублей

Туристический поезд «Величие Севера» совершит два рейса во время новогодних каникул, сообщили в РЖД.

Туристический поезд № 930/929 «Величие Севера» совершит два рейса во время новогодних каникул. Составы по маршруту Москва–Горный парк «Рускеала»– Архангельск–Великий Устюг–Москва стартуют 1 и 6 января 2023 года.

Туристы посетят большой мраморный каньон «Рускеалы», пройдутся центру Архангельска, оценят музей деревянного зодчества «Малые Корелы» и увидят вотчину Деда Мороза в Великом Устюге.

Во время поездки можно будет попробовать северную выпечку, местную рыбу, соки из ягод и блюда из водорослей.

В составе поезда — вагоны «Люкс», СВ, купе, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетами, розетками для зарядки гаджетов. Для пассажиров будут работать вагон-ресторан и вагон-бар.

Стоимость купе для взрослого 64 100 рублей, для ребенка до четырех лет без отдельного места — 26 200 рублей. За поездку в одиночестве в люксе взрослый должен заплатить 145 400 рублей.