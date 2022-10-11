РЖД предлагает туристам посмотреть на величие Карелии за 145 тысяч рублей

Туристический поезд «Величие Севера» совершит два рейса во время новогодних каникул, сообщили в РЖД.
Туристический поезд № 930/929 «Величие Севера» совершит два рейса во время новогодних каникул. Составы по маршруту Москва–Горный парк «Рускеала»– Архангельск–Великий Устюг–Москва стартуют 1 и 6 января 2023 года.
Туристы посетят большой мраморный каньон «Рускеалы», пройдутся центру Архангельска, оценят музей деревянного зодчества «Малые Корелы» и увидят вотчину Деда Мороза в Великом Устюге.
Во время поездки можно будет попробовать северную выпечку, местную рыбу, соки из ягод и блюда из водорослей.
В составе поезда — вагоны «Люкс», СВ, купе, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетами, розетками для зарядки гаджетов. Для пассажиров будут работать вагон-ресторан и вагон-бар.
Стоимость купе для взрослого 64 100 рублей, для ребенка до четырех лет без отдельного места — 26 200 рублей. За поездку в одиночестве в люксе взрослый должен заплатить 145 400 рублей.
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