Карелия вошла в число регионов, где искусственно занижен прожиточный минимум пенсионера

Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера, из-за чего граждане недополучают положенную им пенсию, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Его слова приводит ТАСС.

"Сейчас в ряде регионов - это Карелия, Приморье, Еврейский автономный округ, Красноярский край, Республика Коми, Калининградская, Томская области и Забайкальский край - прожиточный минимум для пенсионеров посчитан таким образом - искусственно занижен. По нашим расчетам, в Республике Карелия - на 2 тыс. рублей. Это означает, [что] в тех регионах люди недополучают"- сказал Топилин.

Он отметил, что Минтруд в ближайшее время представит в правительство проект правил определения прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера. В основе его исчисления будет фактический прожиточный минимум предыдущего года и оценка темпа роста потребительских цен.

"Со следующего года регионы должны будут это исполнять", - добавил министр.