Карелия вошла в число регионов с высоким риском взрывов бытового газа

Эксперты назвали российские регионы, где прогнозируется наибольшая вероятность взрывов бытового газа в 2018 году.

Об опасности техногенных катастроф предупреждает центр "Антистихия". По данным экспертов, высокий риск взрывов бытового газа в 2018 году сохраняется на территории большинства регионов России, в том числе и Карелии.

"Наибольшая вероятность взрывов бытового газа в 2018 году прогнозируется на территории Дальневосточного (Хабаровский край, Еврейская АО), Сибирского (Красноярский, Алтайский края, Иркутская, Омская, Новосибирская области), Уральского (Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, Ханты-Мансийский АО), Приволжского (Самарская, Саратовская, Нижегородская области, республики Башкортостан, Татарстан, Пермский край), Северо-Западного (Карелия, Калининградская, Архангельская области, Санкт-Петербург), Центрального (Московская, Тверская, Ярославская, Ивановская, Рязанская, Тамбовская, Липецкая, Воронежская, Белгородская, Тульская, Калужская области, Москва), Южного (Краснодарский край, Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, республики Крым, Калмыкия), Северо-Кавказского ФО (территория всего округа)", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Ранее в МЧС сообщали, что в последние годы число крупных техногенных катастроф и опасных природных явлений неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и глобального изменения климата, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более трех миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах живут свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей, пишут РИА Новости.