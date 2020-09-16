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Карелия вошла в число регионов СЗФО, где летальность от COVID-19 менее 1%

Новости. Общество
15:22, 17 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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По состоянию на 17 сентября общероссийский показатель летальности от COVID-19 равен 1,76%, сообщили в Информационном центре по коронавирусу СЗФО.

Для регионов Северо-Запада этот показатель составил 3,54%.

Как и на прошлой неделе восемь регионов СЗФО показали летальность выше 1%: Архангельская область – 2,13% (было 2,23%), Новгородская область – 1,8% (1,88%), Калининградская область – 1,68% (1,59%), Мурманская область 1,35% (1,3%), Псковская область – 1,29% (1,34%), Республика Коми – 1,28% (1,29%), Ленинградская область – 1,23% (1,16%), Вологодская область – 1,11% (1,11%).

Всего два региона Северо-Запада демонстрируют показатель ниже 1%: Республика Карелия – 0,45%, в Ненецком автономном округе по-прежнему показатель равен нулю.

Напомним, всего в Карелии от коронавируса умерли 33 пациента.

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