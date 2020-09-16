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Жительница Карелии скончалась от COVID-19

Новости. Общество
08:55, 17 Сентября 2020
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
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Число инфицированных в республике возросло до 3587, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончалась 73-летняя петрозаводчанка, имевшая сопутствующие заболевания.

Всего в республике умерли 33 пациента с ковидной инфекцией.

Подтверждены 34 новых случая коронавируса: в Петрозаводске – 27, в Кондопоге – 2, в Сортавале – 1, в Костомукше – 1, в Прионежском районе – 3 (поселок Ладва-Ветка, деревня Верховье и СНТ "Бесовец").

Выздоровели еще 42 человека: в Петрозаводске – 30, в Прионежском районе – 2, в Кемском районе – 1, в Сортавальском районе – 1, в Костомукше – 3, в Калевальском районе – 1, в Сегежском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1, в Суоярвском районе – 1, в Кондопожском районе – 1.

Всего выздоровели 2958 человек.

На самокарантине находятся 974 человека (+7 за сутки).

В обсерваторе пребывают 5 человек.

Проведено 162369 исследований (+981 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 584,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 735,6 случаев, по Северо-Западу – 745,4.

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