Карелия вошла в число самых бедных регионов России

Росстат назвал самые бедные российские регионы, в число которых попала Карелия.

Почти 14% россиян имеют доход ниже прожиточного минимума (сейчас официально по стране он составляет 10329 рублей, а в Москве - 16426 рублей). И это при том, что экономисты считают этот уровень заниженным в 2-2,5 раза, сообщается на сайте "Мир новостей" со ссылкой на исследование Росстата.

Больше всего бедных людей проживает в республике Тыва - почти половина населения (42%). Также за чертой бедности оказались больше четверти жителей Еврейской автономной области. На Алтае бедняков 24%, немногим меньше - в Забайкальском крае (22%).

"Довольно много бедных регионов в европейской части РФ. Например, доходы 18% жителей Псковской области не дотягивают до прожиточного минимума. В Коми ниже уровня бедности существуют 17,9% населения, почти столько же бедняков в Карелии (17,5%)", - отмечается в сообщении.

Специалисты обращают внимание на косвенный показатель неблагополучия - это снижение рождаемости. При этом рождаемость падает не только в самых бедных, депрессивных регионах (где за последние три года она сократилась более чем на 15%), но и в республиках Северного Кавказа. Сильнее всего рождаемость упала в Республике Алтай, Омской, Кемеровской, Оренбургской и Курской областях.