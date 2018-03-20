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Новости. Общество
09:42, 20 Марта 2018

Карелия вошла в число самых бедных регионов России

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Росстат назвал самые бедные российские регионы, в число которых попала Карелия.

Почти 14% россиян имеют доход ниже прожиточного минимума (сейчас официально по стране он составляет 10329 рублей, а в Москве - 16426 рублей). И это при том, что экономисты считают этот уровень заниженным в 2-2,5 раза, сообщается на сайте "Мир новостей" со ссылкой на исследование Росстата.

Больше всего бедных людей проживает в республике Тыва - почти половина населения (42%). Также за чертой бедности оказались больше четверти жителей Еврейской автономной области. На Алтае бедняков 24%, немногим меньше - в Забайкальском крае (22%).

"Довольно много бедных регионов в европейской части РФ. Например, доходы 18% жителей Псковской области не дотягивают до прожиточного минимума. В Коми ниже уровня бедности существуют 17,9% населения, почти столько же бедняков в Карелии (17,5%)", - отмечается в сообщении.

Специалисты обращают внимание на косвенный показатель неблагополучия - это снижение рождаемости. При этом рождаемость падает не только в самых бедных, депрессивных регионах (где за последние три года она сократилась более чем на 15%), но и в республиках Северного Кавказа. Сильнее всего рождаемость упала в Республике Алтай, Омской, Кемеровской, Оренбургской и Курской областях.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Алексей Деньгуб
2018-03-20 11:01:04
За что проголосовали то и получите!!! Дальше будет еще хуже.
grigorjev
2018-03-20 10:58:47
На самом деле все намного хуже в Карелии. Руководству России: "...Карелы и финны -- самые нищие и самые униженные народы страны! Издевательство над карелами и финнами не имеет прецедента. Ведь все наиболее ценные национальные достижения народов утрачены."
Неравнодушный
2018-03-20 10:54:22
Бедные, зато лица умные.
Беня
2018-03-20 10:48:39
Врут, безбожно врут, не краснея и не почесывая нос. У нас тут туристический рай, все хотят к нам!
:)
йошкин кот
2018-03-20 10:41:46
почему не согласовали с генерал-губернатором?! у нас тут...туристический рай. почти. скоро будет.....айяяй, какой! кто-то недоглядел :)
David
2018-03-20 09:50:16
Поздравляю! Ураааа!
Старый дед щукарь
2018-03-20 09:47:44
Зато правительство самое богатое в Корелии, ездят по Китаям по Франциям,короче не вылазят из командировок, а толку нет и не будет!!
Гость
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