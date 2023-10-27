Карелия вошла в число самых мистических мест России

Туристы массово бронируют жилье в одном карельском городе.

В российском сервисе бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определили самые мистические места России, где туристы заказывают жилье накануне ночи с 31 октября на 1 ноября. Это время, как отметили на сайте, в разнообразных народных традициях называется по-разному, но у многих народов считается мистическим.

В число таких мест, помимо Санкт-Петербурга, Калининграда с его старинными фортами и Нижнего Новгорода с озером Светлояр, вошла Карелия.

В республике немало таинственных мест, но останавливаться гости региона предпочитают в его столице — Петрозаводске. Жилье туристы предпочитают бронировать на 5 ночей, оставляя более 3 тысяч рублей за сутки.