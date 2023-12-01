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Карелия вошла в число самых популярных направлений у российских туристов в Новый год

Новости. Общество
14:25, 04 Декабря 2023
фото: © Горный Парк Рускеала / VK

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За год спрос на отдых в Карелии вырос на 50%.

Спрос на транспортные перевозки для туристов и автомобильные путешествия с водителем в период новогодних каникул вырос на 56 процентов по сравнению с 2022 годом. К такому выводу пришли аналитики платформы «Авито Услуги». Они также назвали наиболее популярные направления. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Самым популярным направлением на январских выходных у россиян оказался Великий Устюг. Посетить Деда Мороза на новогодних каникулах захотели почти в 4 раза больше россиян, чем в прошлом году. Спрос вырос на 287 процентов. Наибольшим спросом это направление пользуется у жителей Ростова-на-Дону, Москвы и Челябинска.

Кроме Великого Устюга за красивой зимой и новогодним настроением россияне в этом году едут в Карелию. Спрос на поездки вырос за год на 50 процентов. Чаще всего выбирают направление жители Москвы, Ярославля, Санкт-Петербурга. Также многие предпочитают поездки в Калининград — спрос на них по стране в этом году вырос на 5 процентов.

Наиболее популярным направлением для любителей активного отдыха стала Красная поляна — спрос на туристические поездки на этот курорт по сравнению с прошлым годом вырос на 144 процента. Активнее всего поездками интересуются горнолыжники и сноубордисты из Москвы, Казани и Ростова-на-Дону.

Вместе с Красной Поляной особой популярностью в этом году пользуются горнолыжные курорты в Приэльбрусье (спрос вырос на 90 процентов) и поселке Шерегеш в Кемеровской области (на 82 процента).

Россияне активно выбирают для отдыха и Сочи. По сравнению с прошлым годом спрос на данное направление увеличился на 95 процентов. Помимо Сочи любители отдыха в теплых краях предпочитают провести новогодние праздники в Абхазии (спрос вырос на 65 процентов) и Тбилиси (на 4 процента).

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