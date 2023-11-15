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Зампред правительства России Марат Хуснуллин вручил премьер-министру Карелии дорожный каток

Новости. Общество
10:32, 16 Ноября 2023
фото: © Артур Парфенчиков / VK

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Республика вошла в десятку лучших регионов по реализации дорожного нацпроекта.

Как в личном профиле 16 ноября сообщил глава Карелии, республика вошла в десятку лучших регионов России по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



Артур Парфенчиков рассказал, что накануне в Москве зампред правительства России Марат Хуснуллин вручил премьер-министру Карелии Александру Чепику символический дорожный каток и диплом.

«Друзья, поздравляю всех нас! Благодаря БКД нам удалось отремонтировать большое количество дорог и мостов по всей республике. Без федеральной поддержки реализовать все эти проекты было бы сложно. Только в этом году по нацпроекту мы привели в порядок 360 км наших дорог (для сравнения, это в 18 раз больше, чем в 2017 году)», — поделился руководитель региона.



«Отдельно благодарю наших специалистов и дорожных рабочих, которые справляются с поставленными задачами и объемами. Это огромный каждодневный труд. Спасибо, работаем дальше!», — написал Артур Парфенчиков.

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