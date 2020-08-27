Карелия вошла в топ-10 регионов по числу туров, при покупке которых возвращают деньги

Карелия вошла в десятку регионов, куда туроператоры предложили больше всего туров с кэшбеком в рамках распродажи, организованной Ростуризмом.

Об этом рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Суть программы заключается в том, что при бронировании туров или отелей в регионах туристы могут получать обратно часть потраченных денег.

По словам Тюриной, среди предлагающих туры в регионы туроператоров крайне мало местных компаний. Например, из 40 компаний, предлагающих путешествия в Новгородскую область, нет ни одной новгородской. То же самое в Вологодской области – из 23 туроператоров ни одного местного. В Алтайский край приглашают 56 компаний, но лишь 4 из них местные.

В Карелии ситуация иная. Ранее Минэкономразвития республики представило перечень турфирм и отелей, участвующих в программе.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".