Карелия вошла в топ-5 регионов, куда чаще всего мечтают отправиться в командировку

Онлайн-сервис для организации командировок «Ozon Travel для бизнеса» выяснил, в какие регионы жители России больше всего хотят поехать в командировку.

Карелия заняла в рейтинге пятое место — приехать в республику по служебным делам мечтают 10% участников опроса.

В лидерах оказались Санкт-Петербург и Сочи (по 17%), Москва (16%), Калининград (12%) и Краснодар (11%).

Каждый пятый (21%) россиян рассказал, что не тратит суточные выплаты в поездке и откладывает их на семейные нужды. Чуть меньше половины (49%) отметили, что главная статья расходов — это питание в командировке. Еще 21% респондентов расходуют полученные деньги на шопинг, а 13% — на вечеринки. Ещё у 11% все суточные уходят на активный отдых.

25% россиян откажутся от командировки, если она не оплачивается. 23% не поедут, если против выступает семья. 19% остановят плохие условия проживания на месте. 14% важно, чтобы поездка была не слишком длительной, а 10% — чтобы были благоприятные погодные и климатические условия. 9% примут решение в зависимости от задач, которые нужно будет решать на месте, а 8% не поедут в удаленные локации.