Карелия вошла в топ-5 регионов СЗФО по росту промышленности

Промышленное производство в Карелии за 9 месяцев 2018 года выросло на 2,4% - по этому показателю республика вошла в пятерку лидеров среди регионов Северо-Западного федерального округа.

Такие выводы сделаны в исследовании агентства "РИА Рейтинг", составившего рейтинг субъектов Российской Федерации по индексу промышленного производства за январь-сентябрь 2018 года.

Среди регионов СЗФО рост производства выше, чем в Карелии, продемонстрировали Вологодская, Ленинградская, Архангельская области и Санкт-Петербург.

На каком месте находится Карелия в общероссийском рейтинге, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".