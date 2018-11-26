Карелия вошла в топ-5 регионов СЗФО по росту промышленности

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Промышленное производство в Карелии за 9 месяцев 2018 года выросло на 2,4% - по этому показателю республика вошла в пятерку лидеров среди регионов Северо-Западного федерального округа.
Такие выводы сделаны в исследовании агентства "РИА Рейтинг", составившего рейтинг субъектов Российской Федерации по индексу промышленного производства за январь-сентябрь 2018 года.
Среди регионов СЗФО рост производства выше, чем в Карелии, продемонстрировали Вологодская, Ленинградская, Архангельская области и Санкт-Петербург.
На каком месте находится Карелия в общероссийском рейтинге, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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