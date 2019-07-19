Карелия вошла в тройку лидеров по разведению рыбы

Республика Карелия оказалась на второй строчке среди регионов по количеству произведенной продукции товарной аквакультуры в минувшем году.

В Карелии в 2018 году было произведено 27,2 тыс. тонн товарной аквакультуры, передает РБК. Таким образом, республика заняла вторую позицию среди российских регионов.

Какая область находится на первой строчке в рейтинге, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".