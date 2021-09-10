Карелия встретит бабье лето с грибами

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о заморозках, бабьем лете и грибах.

Как сообщили в карельском Гидрометцентре, несмотря на то, что бабьего лета пока не видно, но оно обязательно будет.

«Бабье лето — это период тепла и солнца после ненастной и дождливой погоды. Бабье лето может быть в сентябре или в октябре. Может быть три дня, неделю или дольше. Оно есть всегда, но пока тепла не видно в ближайшее время», — сообщила синоптик.

По словам специалистов Гидрометцентра, сегодня, 13 сентября, в Карелии еще сохранится теплая погода, а во вторник, 14 сентября, резко похолодает: и градусов за окном будет меньше, и ветер сильнее.

«Основные дожди пройдут сегодня и ночью, — сообщили в карельском Гидрометцентре. — Со вторника дневные температуры в Карелии будут ниже нормы и составят 5-10 градусов тепла, а ночью +1…+6. С 16 по 20 сентября есть вероятность заморозков, а после ожидается потепление, которое, скорее всего, и станет бабьим летом».

Возможно, как отметили синоптики, в этом году бабье лето в Карелии будет коротким, но зато с грибами.

«Думаю, за грибами еще не поздно будет сходить, так как сильных заморозков не будет, в лесу не так холодно, как на открытых территориях», — отметила специалист гидрометцентра.