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Новости. Общество
09:41, 06 Июля 2019
фото: gazeta-licey.ru

Карелия "выбилась" в лидеры по числу разводов

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Названы регионы — лидеры России по числу разводов в 2019 году.

Стало известно, в каких регионах России зарегистрировано наибольшее число разводов за январь — апрель 2019 года. Больше всего браков в начале этого года было расторгнуто в Сахалинской области — 5,1 на 1 тысячу человек населения, пишет RT.

На втором месте — Карелия (4,6). Далее идут Ненецкий автономный округ (4,5), Мурманская (4,3) и Белгородская (4,3) области.

Наименьшее количество разводов зарегистрировано в Чечне (0,6), Ингушетии (0,8), Дагестане (1,1), Северной Осетии (1,8) и Кабардино-Балкарии (1,9).

По словам председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, небольшое число разводов на Кавказе связано с религиозными и национальными традициями региона.

Он также добавил, что "популярность" разводов в северных регионах связана с интенсивной молодёжной миграцией, вызванной большими промышленными проектами.

Всего за первые четыре месяца этого года в России было расторгнуто 184,2 тысячи браков. Это на 53,6 тысячи меньше, чем за такой же период 2018 года.

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Комментарии

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nae
2019-07-06 09:58:05
Развод - зло!
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