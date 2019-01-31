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Новости. Экономика
10:32, 31 Января 2019
фото: ТАСС / Наталья Медведева

Карелия выделит 140 млн рублей на поддержку бизнеса

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В 2019 году в региональном бюджете на компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено 140 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в предшествующем году, сообщили в Минэке Карелии.

Из республиканского бюджета карельские предприниматели получат 120 млн рублей в виде субсидий на компенсацию затрат по итогам заявочных компаний и конкурсного отбора, а 20 млн будет направлено на софинансирование муниципальных программ в целях предоставления субсидий и грантов предпринимателям в районах республики.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Realist
2019-01-31 12:52:12
Из года в год получают поддержку но все что-то не клеится у них.
кир
2019-01-31 12:01:15
Уже новый канал пиления денег нашли. Ну что с ними делать?
Гость
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