Карелия выделит 140 млн рублей на поддержку бизнеса

В 2019 году в региональном бюджете на компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено 140 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в предшествующем году, сообщили в Минэке Карелии.

Из республиканского бюджета карельские предприниматели получат 120 млн рублей в виде субсидий на компенсацию затрат по итогам заявочных компаний и конкурсного отбора, а 20 млн будет направлено на софинансирование муниципальных программ в целях предоставления субсидий и грантов предпринимателям в районах республики.

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