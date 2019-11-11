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Новости. Экономика
14:55, 11 Ноября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов

Карелия заняла 50 место среди российских регионов по доступности аренды жилья

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Аренда жилья доступна для семей с двумя детьми только для 34,8 % жителей республики, показало исследование РИА Новостей.

Согласно результатам исследования, доступность аренды в России в последнее время растет. Если в 2018 году в среднем по России менее 36% семей из двух работающих и двух детей могли позволить себе аренду двухкомнатной квартиры, то в текущем рейтинге это значение уже приближается к 40%, пишут РИА Новости.

На первом месте рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ c долей таких семей в 67%, вторую строчку занимает Чукотский округ (61%), а замыкает первую тройку Ханты-Мансийский автономный округ с 58%. Таким образом, первые места заняли северные регионы с высокими зарплатами, экономики которых завязаны на добычу природных ресурсов.

Также в число лидеров с долей семей, превышающей 50%, входят Петербург (57,9%), Магаданская (55,8%) и Ленинградская области (54,8%), Ненецкий автономный округ (54,0%), Кемеровская (53,9%), Тюменская (52,7%) и Иркутская области (51,5%).

Карелия заняла лишь 50 позицию в рейтинге с учетом среднего семейного дохода в размере 77,6 тысяч рублей.

Ближе к концу списка рейтинга в основном южные регионы. В пяти регионах менее 20% семей с детьми могут арендовать жилье и осуществлять повседневные траты. Это национальные республики (Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия), а также Севастополь.

Для расчета рейтинга предполагалось, что семья тратит на аренду жилья не более 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета региональных прожиточных минимумов взрослых и детей. Доля семей, которые могут оплачивать съемную квартиру и повседневные расходы, рассчитывалась на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе в 2018 году.

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Комментарии

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zanoza
2019-11-11 15:19:05
Жильё недоступно многим молодым семьям. Никакого повышения рождаемости, при таких обстоятельствах, не будет! Нельзя полумерами (повышением пособия на рождение ребёнка) преломить ситуацию!
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