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Новости. Общество
06:40, 07 Февраля 2018

Карелия заняла последнее место в рейтинге "Детские сады России-2017"

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Министерство образования и науки РФ и Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования представили результаты исследования "Детские сады России — 2017".

В выборку 2017 года вошли 8970 организаций, осуществляющих дошкольное образование в 57 регионах России, в том числе, из Московской области, Оренбургской области, Волгоградской области, Ставропольского края, Ленинградской области, Чувашской республики, Тверской области и т.д.

Так, авторы учитывали санитарно-гигиеническое состояние детсада, обеспечение безопасности в учреждении, а также наличие оборудованных помещений и обеспеченность компьютерами и электронными средствами. Кроме того, для оценки кадровых условий в дошкольных учреждениях учитывались образовательный уровень педагогов и их квалификационные категории, а также наличие у них наград и поощрений.

Как пишет "Коммерсант", оказалось, что ни одна дошкольная образовательная организация не соответствует этим критериям на отлично. Авторы отмечают, что эта ситуация не менялась за весь период проведения исследований с 2012 года. Впрочем, оценку "хорошо" в исследовании 2017 года также не получил ни один детский сад. В 2014 году количество детских садов, соответствующих этой оценке, составляло 4,6 %, а в 2015 — 2,2 %.

Составители рейтинга также отметили увеличение на 10% дошкольных образовательных учреждений с "неудовлетворительными" условиями для детей (10,2%), в 2015 году к этой категории относились лишь 0,6% детских садов. Подавляющее же большинство садов удостоились оценки "удовлетворительно".

Самые низкие результаты в Карелии, в которой лишь 58,2% дошкольных учреждений получили оценку "удовлетворительно". В рейтинге за 2015 год самый низкий уровень показала Северная Осетия — 40,1%.

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