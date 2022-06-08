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Карелия заняла второе место в народном рейтинге регионов с самой чистой природой

Новости. Общество
09:02, 21 Июня 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Опрос жителей России показал, какие регионы они считают самыми экологическим чистыми.

Исследование провел сервис Работа.ру.

Лидером по чистоте природы стал Алтай, который набрал 57% голосов. На втором месте оказалась Карелия (35%), на третьем - Кавказ (27%).

Для 71% участников исследования приоритетным фактором стало богатство природы в регионе, большое разнообразие флоры и фауны. 43% участников опроса отмечали чистый воздух, 40% — наличие чистых водоемов, 32% — отсутствие производств в черте населенных пунктов.

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