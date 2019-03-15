Карелия запустила программу льготной ипотеки для нуждающихся

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Для некоторых категорий граждан Карелии запущена программа льготного ипотечного кредитования.
В марте в Карелии начнется реализация программы, в рамках которой предоставляется право на оформление ипотеки со сниженной процентной ставкой. Ставка понижается на 3 процента годовых и фиксируется на весь период заимствования. Таким образом, ставки для граждан-участников будут составлять от 7,25% годовых. Ипотечные займы могут быть направлены на приобретение жилья как на первичном, так и на вторичном рынке, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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