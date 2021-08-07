Карелиястат намерен привлечь студентов к Всероссийской переписи населения

Студентам Петрозаводского университета предлагают подработку в качестве переписчика.

Руководство территориального органа Федеральной службы государственной статистики провело встречу с проректорами Петрозаводского государственного университета Василием Катаровым и Алексеем Бутенко, чтобы обсудить участие студентов во Всероссийской переписи населения. Карелиястат намерен привлечь их в качестве переписчиков.

Студентам обещают подработку в Петрозаводске, где проживает около 46 населения республики. Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет в сентябре.