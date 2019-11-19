Подписаться
Новости. Экономика
15:24, 19 Ноября 2019
фото: pixabay.com / blickpixel

Карелиястат обнаружил рост зарплат в 2019 году

Загрузка...

Карелиястат зафиксировал рост заработной платы жителей Карелии в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя номинальная начисленная заработная плата в целом по республике в сентябре этого года составила 40 тыс. 676,4 рубля.

В сравнении с сентябрем 2018 года зарплата выросла на 6,9%. 

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2019-11-19 16:30:09
Покажите нам лучше фото этого мужика с зарплатой в 40 676,4 р. Бездушные цифры надоели уже.
Михаил
2019-11-19 16:20:08
Как интересно... :)
кир
2019-11-19 16:19:28
Свят, свят, свят! Изыди, сатана!
Изя
2019-11-19 15:32:03
"Карелиястат обнаружил рост зарплат в 2019 году"
В каком месте ? Откуда этот бред ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
18.11.2019, 11:58
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища
17.11.2019, 11:05
Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом
12.11.2019, 14:20
СМИ: Гибель школьницы в Карелии связывают с игрой "Синий Кит"
18.11.2019, 12:18
Студент из Карелии испытал на себе "прелести" финского училища
14.11.2019, 13:19
Жительница Карелии показала пародию на мэра города, не справляющегося со снегопадом (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 14:42
Обществоведение
"Вас отвезут на кладбище, и все останется так, как есть" 1
Приставы Карелии намерены судиться, а не исполнять решение суда о сносе торговой пристройки "Невский пассаж".
"Мама, не плачь" 3
18.11.2019 13:45
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища 18
18.11.2019 11:58
Умный Петрозаводск с Ириной Мирошник 10
18.11.2019 09:08
"Держим курс на природу"
15.11.2019 16:52
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:42
Без политики
Экология в Сегеже: пустая паника или повод есть?
В середине прошлой недели социальные сети всколыхнула новость о неблагополучной экологической обстановке в городе Сегеже в Карелии.
Здравляндия: Что делать, если ребенок часто болеет
Сегодня 11:17
Андрей Рогалевич: "По моему мнению, действительно произошла экологическая катастрофа" 4
18.11.2019 10:37
За полярным сиянием на батарейках 6
14.11.2019 14:03
архив чтиво

Медиа

Стоп-кадр на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
15.11.2019 16:07
все фото и видео

Опрос

Напугал ли вас "Сегежский мор"?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»