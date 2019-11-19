"Карелиястат обнаружил рост зарплат в 2019 году"

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Карелиястат зафиксировал рост заработной платы жителей Карелии в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Средняя номинальная начисленная заработная плата в целом по республике в сентябре этого года составила 40 тыс. 676,4 рубля.
В сравнении с сентябрем 2018 года зарплата выросла на 6,9%.
Подробности - на сайте "Вести Карелии".
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