Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жители поселка в Карелии остались без воды из-за аварии 7
14.02.2021 17:45
Какие автодороги в окрестностях Петрозаводска отремонтируют в 2021 году: список 3
Сегодня 09:49
Актриса Ирина Безрукова рассказала о похоронах единственного сына в Карелии 5
Сегодня 07:25
В Карелию пришел инвестор, подозреваемый в мошенничестве в Белоруссии 3
14.02.2021 18:32
"Увеличение доли на европейском рынке – вполне реально"
Сегодня 14:51
Новый штамм коронавируса оказался опасным для детей
14.02.2021 21:40

Карелию для зимнего отдыха выбирали в 2020 году абоненты Tele2 из Москвы и Санкт-Петербурга

Новости. Общество
13:55, 15 Февраля 2021
фото: © Tele2
Загрузка...

Tele2 проанализировала активность абонентов на горнолыжном курорте "Ялгора" в Карелии в 2020 году.

В среднем пользователи проводили на склонах 4 дня и за это время тратили по 5 Гб интернет-трафика.

В 2020 году несмотря на пандемию и самоизоляцию количество абонентов, выезжающих на горнолыжный курорт "Ялгора" в Карелии, осталось практически неизменным по сравнению с 2019 годом.  В 2020 году люди в среднем находились на склонах 4 дня. За время отпуска пользователи тратили по 5 Гб на человека. Согласно статистике Tele2, количество мужчин, посещающих горнолыжные курорты, чуть меньше, чем женщин – последних 52%. Средний возраст людей, отдыхавших в "Ялгоре" составляет 40 лет для мужчин и 41 – для женщин. Помимо жителей Карелии, сюда часто также ездили абоненты из Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска и Архангельска. 

Горнолыжный курорт "Ялгора", расположенный на берегу Онежского озера, один из самых популярных в регионе. Посетителям доступны оборудованные склоны, лыжные трассы. Каждый месяц центр активного отдыха посещают порядка 15 000 гостей. Территория курорта входит в зону работы сети Tele2. В качестве сети в конце прошлого года могли убедиться и абоненты других операторов. На территории курорта для всех гостей была доступна бесплатная зона Wi-Fi, которая работала на базе высокоскоростного мобильного интернета Tele2.

Tele2 активно развивает инфраструктуру связи в Карелии: в крупных и отдаленных населенных пунктах, а также в популярных у туристов местах отдыха. В частности, связь и высокоскоростной мобильный интернет доступны посетителям в Рускеале, Кижах и на Валааме. Только в прошлом году оператор модернизировал сеть в 52 населенных пунктах. Специалисты компании добавили оборудование для работы в стандарте LTE на всех базовых станциях в Карелии, сделав доступным высокоскоростной 4G-интернет везде, где есть Tele2.

Новости Телекома

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2021, 15:41
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
11.02.2021, 06:40
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
13.02.2021, 15:52
Пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии
13.02.2021, 15:02
Родионов объяснил, что будет выпускать промышленный парк стоимостью 1,2 млрд в Петрозаводске
10.02.2021, 15:05
Жительница Кондопожского района заплатит больше 10 млн рублей за воровство электроэнергии

Аналитика

Сегодня 16:30
Капитал
Государство как инвестор
На что планируется потратить более пяти миллиардов рублей из региональной адресной инвестиционной программы Карелии?
"Увеличение доли на европейском рынке – вполне реально"
Сегодня 14:51
"Проблемы энергетики Карелии никому в одиночку не решить…" 8
11.02.2021 12:44
Миллиарды на помощь отстающему 8
10.02.2021 16:53
Кто попадет под гаражную амнистию?
09.02.2021 16:08
Вся аналитика

Чтиво

12.02.2021 14:00
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
Клиника доброго стоматолога 3
09.02.2021 09:07
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»