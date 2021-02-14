Карелию для зимнего отдыха выбирали в 2020 году абоненты Tele2 из Москвы и Санкт-Петербурга

Tele2 проанализировала активность абонентов на горнолыжном курорте "Ялгора" в Карелии в 2020 году.

В среднем пользователи проводили на склонах 4 дня и за это время тратили по 5 Гб интернет-трафика.

В 2020 году несмотря на пандемию и самоизоляцию количество абонентов, выезжающих на горнолыжный курорт "Ялгора" в Карелии, осталось практически неизменным по сравнению с 2019 годом. В 2020 году люди в среднем находились на склонах 4 дня. За время отпуска пользователи тратили по 5 Гб на человека. Согласно статистике Tele2, количество мужчин, посещающих горнолыжные курорты, чуть меньше, чем женщин – последних 52%. Средний возраст людей, отдыхавших в "Ялгоре" составляет 40 лет для мужчин и 41 – для женщин. Помимо жителей Карелии, сюда часто также ездили абоненты из Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска и Архангельска.

Горнолыжный курорт "Ялгора", расположенный на берегу Онежского озера, один из самых популярных в регионе. Посетителям доступны оборудованные склоны, лыжные трассы. Каждый месяц центр активного отдыха посещают порядка 15 000 гостей. Территория курорта входит в зону работы сети Tele2. В качестве сети в конце прошлого года могли убедиться и абоненты других операторов. На территории курорта для всех гостей была доступна бесплатная зона Wi-Fi, которая работала на базе высокоскоростного мобильного интернета Tele2.

Tele2 активно развивает инфраструктуру связи в Карелии: в крупных и отдаленных населенных пунктах, а также в популярных у туристов местах отдыха. В частности, связь и высокоскоростной мобильный интернет доступны посетителям в Рускеале, Кижах и на Валааме. Только в прошлом году оператор модернизировал сеть в 52 населенных пунктах. Специалисты компании добавили оборудование для работы в стандарте LTE на всех базовых станциях в Карелии, сделав доступным высокоскоростной 4G-интернет везде, где есть Tele2.

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