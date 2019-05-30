Карелию ожидают более 100 избирательных кампаний

В Карелии начинаются избирательные кампании по выборам, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, сообщает региональный Центризбирком.

В Карелии планируется проведение более 100 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Это основные выборы, которые проводятся в связи с истечением сроков полномочий органов местного самоуправления, а также дополнительные и повторные выборы. Перечень окончательно сформируется в конце июня, когда соответствующими органами будут приняты решения о назначении выборов.

Жители семи сельских поселений в Кемском, Кондопожском, Лоухском, Муезерском, Пудожском и Суоярвском районах будут избирать глав поселений.

Полностью обновятся составы советов депутатов городских поселений в Лахденпохском, Лоухском и Медвежьегорском районах в связи с принятием этими представительными органами решений о самороспуске. Депутатов совета Рабочеостровского поселения будут избирать в единый день голосования в связи с истечением срока полномочий представительного органа муниципального образования.

Дополнительные и повторные выборы депутатов советов муниципальных образований пройдут в 13 районах Карелии, в том числе - дополнительные выборы депутатов Петрозаводского городского совета по двум одномандатным избирательным округам №№ 8 и 10.