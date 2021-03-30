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Карелию включили в число регионов, где возможен бюджетный кризис из-за коронавируса

Новости. Общество
09:13, 31 Марта 2021
фото: pixabay
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Пандемия коронавируса и локдауны повысили риски бюджетного кризиса в регионах России с высокой долговой нагрузкой – к ним относится и Карелия.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитический отчет Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Из-за карантинных ограничений доходы региональных бюджетов снизились, а расходы из-за сокращения доходов населения и необходимости финансировать меры по борьбе с вирусом увеличились.

"В результате абсолютный объем собственных доходов регионов в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом менее чем на 2%, в основном за счет сокращения поступлений по налогу на прибыль", — пришли к выводу в центре.

Автор доклада, ведущий эксперт ЦМАКП Роман Волков рассказал "Известиям", что ряд регионов находится в "красной зоне". Так, в Костромской, Псковской, Томской, Орловской областях, Карелии, Калмыкии отношение долговой нагрузки к уровню собственных доходов превышает 84%. У трех регионов — Удмуртии, Хакасии и Мордовии — этот показатель превышает 100%.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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