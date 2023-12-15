Карелию завалит мокрым снегом

Сильные снегопады спрогнозировали синоптики в ночь на 17 декабря.
Как сообщила ЕДДС Петрозаводска со ссылкой на карельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 17 число в большинстве районов республики ожидается сильный снег, утром переходящий в мокрый снег.
Подует юго-западный, западный ветер с порывами до 17 м/с. В отдельных районах местами пройдет метель.
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