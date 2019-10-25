"Кареллеспром" ждет роспуск совета директоров

Внеочередное собрание акционеров компании назначено на конец декабря.

Совет директоров леспромышленной холдинговой компании "Кареллеспром" объявил о проведении 27 декабря внеочередного собрания акционеров. Главным вопросом повестки дня станет досрочное прекращение полномочий всех членов совета директоров холдинга и выборы нового совета.

Как отмечает "Лесной портал Карелии", созыв внеочередного собрания акционеров компании связан с изменениями состава ее собственников. В сентябре нынешнего года компания "Карелия Палп" приобрела 43,88% акций "Кареллеспрома" у республиканского правительства и стала крупнейшим совладельцем холдинга вместе с Segezha Group, которой принадлежит такая же доля его собственности. Сумма сделки составила более миллиарда рублей. При этом в распоряжении правительства Карелии остались около 6% акций "Кареллеспрома", который является одним из самых больших арендаторов лесфонда республики.