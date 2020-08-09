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Прибыль "Кареллеспрома" за 2019 год оказалась меньше премиальных бывшему гендиректору холдинга

Новости. Экономика
15:35, 10 Августа 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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В прошлом году чистая прибыль лесопромышленной компании Карелии упала более чем в десять раз.

В начале августа лесопромышленная холдинговая компания "Кареллеспром" обнародовала финансовую отчетность за 2019 год. Напомним, это был последний год директорства Павла Дегтярева, который возглавлял холдинг с марта 2017-го и запомнился многим в Карелии своей беспрецедентной премией в 26 миллионов рублей. Ее выплатили бывшему руководителю компании в прошлом году – незадолго до того, как республиканское правительство продало 44 процента акций "Кареллеспрома", находившихся в государственной собственности, и утратило статус крупнейшего совладельца холдинга.

Собственно, этим и интересен опубликованный документ: он дает ясную картину того, с чем оставил компанию ее экс-директор, который в начале нынешнего года занял пост начальника республиканского управления автомобильных дорог. И картина получилась не слишком радостная: в последний год руководства холдингом господина Дегтярева чистая прибыль "Кареллеспрома" упала более чем в десять раз – с 263 миллионов до 24 миллионов рублей.

Читайте подробнее в материале "Выплатить премию и залезть в кредит".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
12321
2020-08-10 15:47:31
Безобразие полное , сплошной бандитизм и жульничество . Возбуждать надо уголовные дела и садить . садить . садить . не взирая на чины . Разворовали регион напрочь .
Гость
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