Прибыль "Кареллеспрома" за 2019 год оказалась меньше премиальных бывшему гендиректору холдинга

В прошлом году чистая прибыль лесопромышленной компании Карелии упала более чем в десять раз.

В начале августа лесопромышленная холдинговая компания "Кареллеспром" обнародовала финансовую отчетность за 2019 год. Напомним, это был последний год директорства Павла Дегтярева, который возглавлял холдинг с марта 2017-го и запомнился многим в Карелии своей беспрецедентной премией в 26 миллионов рублей. Ее выплатили бывшему руководителю компании в прошлом году – незадолго до того, как республиканское правительство продало 44 процента акций "Кареллеспрома", находившихся в государственной собственности, и утратило статус крупнейшего совладельца холдинга.

Собственно, этим и интересен опубликованный документ: он дает ясную картину того, с чем оставил компанию ее экс-директор, который в начале нынешнего года занял пост начальника республиканского управления автомобильных дорог. И картина получилась не слишком радостная: в последний год руководства холдингом господина Дегтярева чистая прибыль "Кареллеспрома" упала более чем в десять раз – с 263 миллионов до 24 миллионов рублей.

Читайте подробнее в материале "Выплатить премию и залезть в кредит".