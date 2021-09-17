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Муниципалитеты в Карелии наградили за хорошую работу местных властей

Новости. Экономика
13:53, 18 Сентября 2021
фото: Правительство Карелии

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За эффективную деятельность органов местного самоуправления Лахденпохья, Питкяранта и Костомукша получили гранты.

Как сообщается в официальном паблике Костомукши, правительство Карелия подвело итоги деятельности монопрофильных муниципальных образований в 2020 году. По итогам деятельности Лахденпохья, Питкяранта и Костомукша получили гранты.

Минэкономразвития РК проведена комплексная оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 11 моногородов, по результатам которой определены 3 муниципальных образования, достигших наивысших значений показателей оценки.

В соответствии с распоряжением Правительства РК по итогам деятельности за 2020 год гранты получили:

- Лахденпохское городское поселение – 1 350 000 рублей,
- Питкярантское городское поселение – 1 050 000 рублей,
- Костомукшский городской округ – 600 000 рублей.

При подведении итогов оцениваются показатели социально-экономического развития, в том числе это темп роста субъектов МСП, уровень зарегистрированной безработицы, темп роста самозанятых в районе, миграционный прирост.

Гранты выделяются в целях содействия достижения и поощрения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления моногородов.

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