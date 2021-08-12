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Лесоводы из Карелии стали лауреатами премии «Зеленый проект года-2021»

Новости. Экономика
10:14, 13 Августа 2021
фото: ©Лесная территория

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Предприятие из Петрозаводска удостоено премии за пилотные участки для выращивания леса на землях сельскохозяйственного назначения.

Карельские лесоводы стали лауреатами премии «Зеленый проект года-2021», учрежденной российским представительством Лесного попечительского совета FSC. Предприятие из Петрозаводска «Лесная территория», возглавляемое известным карельским экологом Александром Марковским, оказалось удостоено этой премии за пилотные участки для выращивания леса на землях сельскохозяйственного назначения. Церемония награждения состоялась 12 августа на всероссийском чемпионате «Лесоруб XXI века», который прошел в Архангельской области.

Как сообщили в жюри премии, в нынешнем году на ее соискание было представлено 78 проектов, направленных на устойчивое развитие и ответственное лесопользование, от 61 организации: 32 экологических, 12 экономических, 23 социальных и 11 детских проектов. География участников проектного конкурса охватывает более чем 50 регионов страны.  

Напомним, в сентябре прошлого года правительство России фактически легализовало выращивание леса на землях сельхозназначения. В последние десятилетия в стране появилось около 50-80 миллионов гектаров заброшенных сельхозугодий. Они постепенно зарастали лесом, и государство не планировало возвращать их в хозяйственный оборот. По мнению экологов, заросшие сельхозземли можно использовать в интенсивном лесном хозяйстве, что предотвратит промышленное освоение ценной нетронутой тайги.

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