Карельская епархия рассказала о незаконной добыче шунгита в деревне Шуньга

В Медвежьегорском районе Карелии азербайджанцы незаконно добывали ценный минерал - шунгит, сообщили в епархии.

На сайте Петрозаводской и Карельской епархии отмечается, что ответственный по вопросам физической культуры и спорта Петрозаводской епархии, протоиерей Роман Соболев участвовал в заседании Консультативного совета по реализации национальной политики и развитию государственно-конфессиональных отношений при главе администрации Медвежьегорского района.

На совещании внимание присутствующих привлекла информация о миграционной ситуации в Заонежье.

"Так, в посёлке Шуньга продолжается незаконная добыча шунгита. Раскопки достигли промышленных масштабов. Большинство добытчиков – азербайджанцы. В 2019 году надзорные органы составили административные протоколы и выписали штрафы на сумму более 60 тыс. рублей", - рассказали в пресс-службе епархии.

В настоящее время для прекращения самовольного пользования недрами, компетентные органы готовят материалы о привлечении расхитителей к уголовной ответственности. Немалая опасность для самих добытчиков - несоблюдение техники безопасности. В шахтах наблюдаются трещины и маленькие обвалы. Есть опасность обрушения.

Ранее в Петрозаводске открылся презентационный центр "Шунгит", посвященный уникальному минералу, добываемому в Карелии.