Карельская таможня сообщила о режиме работы таможенных постов Люття и Суоперя на российско-финляндской границе

Узнали, как будет работать МАПП Люття и Соуперя.

В связи с закрытием Финляндской республикой с 18 ноября 2023 года до 18 февраля 2024 года пунктов пропуска МАПП Ниирала (сопредельный пункт пропуска на российской стороне – МАПП Вяртсиля), МАПП Ваалимаа (МАПП Торфяновка), МАПП Нуйямаа (МАПП Брусничное) и МАПП Иматра (МАПП Светогорск) и прекращением через эти пункты пропуска пассажирского и грузового сообщения Карельская таможня напоминает о режиме работы таможенных постов МАПП Люття (сопредельный пункт пропуска на финляндской стороне – МАПП Вартиус)

и МАПП Суоперя (МАПП Куусамо):

– таможенный пост МАПП Люття: понедельник-четверг с 09:00 до 17:00;

пятница-воскресенье с 09:00 до 19:00;

– таможенный пост МАПП Суоперя: понедельник-пятница с 09:00 до 16:00;

суббота-воскресенье – выходной.