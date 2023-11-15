Карельская таможня сообщила о режиме работы таможенных постов Люття и Суоперя на российско-финляндской границе

Узнали, как будет работать МАПП Люття и Соуперя.
В связи с закрытием Финляндской республикой с 18 ноября 2023 года до 18 февраля 2024 года пунктов пропуска МАПП Ниирала (сопредельный пункт пропуска на российской стороне – МАПП Вяртсиля), МАПП Ваалимаа (МАПП Торфяновка), МАПП Нуйямаа (МАПП Брусничное) и МАПП Иматра (МАПП Светогорск) и прекращением через эти пункты пропуска пассажирского и грузового сообщения Карельская таможня напоминает о режиме работы таможенных постов МАПП Люття (сопредельный пункт пропуска на финляндской стороне – МАПП Вартиус)
и МАПП Суоперя (МАПП Куусамо):
– таможенный пост МАПП Люття: понедельник-четверг с 09:00 до 17:00;
пятница-воскресенье с 09:00 до 19:00;
– таможенный пост МАПП Суоперя: понедельник-пятница с 09:00 до 16:00;
суббота-воскресенье – выходной.
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