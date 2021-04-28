Карельские абоненты Tele2 в марте скачали на 90% больше трафика, чем на самоизоляции

Tele2 с помощью технологии big data проанализировала активность своих клиентов в Карелии за время пандемии.

Пользователи стабильно увеличивают потребление мобильного интернета и после снятия режима самоизоляции: в марте 2021 года клиенты скачали на 90% больше трафика, чем в начале пандемии в марте прошлого года.

В исследовании приняли участие наиболее активные пользователи мобильного интернета в возрастной категории 34 — 37 лет, владельцы устройств с технологией 4G. Аналитики Tele2 оценили, как менялось потребление интернет-трафика в течение прошлого года и весной 2021 года.

Data Scientists выяснили, что на пике режима самоизоляции в апреле 2020 года абоненты Tele2 в Карелии, участвующие в выборке, скачали на 8% больше трафика, чем за предыдущий месяц.

Тренд на активное потребление мобильного интернета не изменился и после снятия ограничений, поэтому к весне 2021 года интернет-трафик превысил значения, которые были зафиксированы в начале пандемии. В марте текущего года клиенты Tele2, которые участвовали в выборке, скачали на 90% интернет-трафика больше аналогичного периода прошлого года.

Наиболее популярной социальной сетью у клиентов Tele2 в Карелии, участвующих в исследовании, в апреле 2020 года была «ВКонтакте». В марте 2021 года на первом месте Youtube, на втором — Instagram, на третьем — «ВКонтакте».

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