Карельские чиновники съездили во Францию

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С 18 по 21 марта состоялся визит официальной делегации Карелии во Францию во главе с премьер-министром Александром Чепиком.
Этот факт подтвердил помощник премьера Александр Кавин.
По словам начальника отдела международного сотрудничества Минэкономразвития Виктора Свирского, кроме Чепика в составе делегации также были министр экономического развития и промышленности Павел Буренков и министр культуры Алексей Лесонен.
Члены делегации встретились с представителями французского бизнеса, которые, в частности, интересовались деревообрабатывающей промышленностью Карелии.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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