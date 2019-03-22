Карельские чиновники съездили во Францию

С 18 по 21 марта состоялся визит официальной делегации Карелии во Францию во главе с премьер-министром Александром Чепиком.

Этот факт подтвердил помощник премьера Александр Кавин.

По словам начальника отдела международного сотрудничества Минэкономразвития Виктора Свирского, кроме Чепика в составе делегации также были министр экономического развития и промышленности Павел Буренков и министр культуры Алексей Лесонен.

Члены делегации встретились с представителями французского бизнеса, которые, в частности, интересовались деревообрабатывающей промышленностью Карелии.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".