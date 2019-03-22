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Новости. Общество
14:26, 22 Марта 2019
фото: Pixabay

Карельские чиновники съездили во Францию

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С 18 по 21 марта состоялся визит официальной делегации Карелии во Францию во главе с премьер-министром Александром Чепиком.

Этот факт  подтвердил помощник премьера Александр Кавин.

По словам начальника отдела международного сотрудничества Минэкономразвития Виктора Свирского, кроме Чепика в составе делегации также были министр экономического развития и промышленности Павел Буренков и министр культуры Алексей Лесонен.

Члены  делегации встретились с представителями французского бизнеса, которые, в частности, интересовались деревообрабатывающей промышленностью Карелии.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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баян
2019-03-22 15:08:33
вам что деньги некуда девать? Лучше пенсии прибавили пенсионерам, а не катайтесь по заграницам.Вы наверно забыли что Россия под санкциями, катаетесь за народные деньги
кир2
2019-03-22 15:32:21
баян, Страна в санкциях погрязла , а эти к врагам так и наровят уехать . Может они ( с Чепиком ) агенты запада ?
Сергей
2019-03-22 14:47:31
Ещё один " не просто так" единорос Чепик объявился . Еще францзузкая земля от Посадник не остыла . Дорвались до бюджета и пошли в разнос . чинушки . Зачем вам франзузы , если доля гос.предприятий в Карелии менее 15 % , а бизнес и без вас обойдётся . Прокурор , где вы ?????????????????
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