Парфенчиков сообщил о новых кадровых решениях

Глава Карелии рассказал, кто будет новым вице-премьером правительства региона по развитию инфраструктуры.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в личном профиле сообщил об обновлении правительства республики.

По его словам, в приграничную Курскую область, часть которой находится под ударом ВСУ, направляется один из лучших региональных управленцев страны — премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик.

«Это была личная просьба нового руководства Курской области. Опыт Александра Евгеньевича там сейчас важнее всего. Я благодарен ему за без малого 8 лет работы на благо Карелии!», — прокомментировал губернатор.

Новым вице-премьером правительства региона по развитию инфраструктуры будет назначен Виктор Россыпнов, министр строительства, ЖКХ и энергетики.

«Он своей работой, опытом и самоотверженностью доказал право занять эту позицию», — отметил Парфенчиков.

«На прошлой неделе Заксобрание республики практически единогласно поддержало назначение нового министра финансов Александра Климочкина — молодого и эффективного управленца, который прошел все ступени кадровой лестницы министерства. Будут и другие назначения — следите за новостями. Это новый импульс для развития Карелии!», — подчеркнул руководитель региона.

«Серия совещаний по социально-экономическому развитию наших районов, которую мы начали на прошлой неделе с Петрозаводска и проведем в каждом муниципалитете республики, станет для нас новой точкой отсчета. Работать еще эффективнее, советоваться с жителями по всем важным вопросам, вместе развивать родную Карелию!», — написал Артур Парфенчиков.