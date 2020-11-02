890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Еще два человека скончались от коронавируса в Карелии 2
Сегодня 09:19
Стало известно, кто погиб в ночном ДТП под Петрозаводском 1
Сегодня 10:20
Спасатели в Карелии достали телку, провалившуюся в колодец (ВИДЕО) 2
02.11.2020 16:37
Росприроднадзор предложил принять меры из-за завоза коронавируса из Турции 3
02.11.2020 22:00
Почему молодежь не хочет заводить детей 2
Сегодня 11:40
В Петрозаводске пройдут общественные слушания по новым требованиям к установке вывесок 7
02.11.2020 17:05

Карельские депутаты добиваются расширения программы льготной ипотеки на покупку вторичного жилья

Новости. Общество
15:22, 03 Ноября 2020
фото: Ярослав Чингаев/ТАСС
Загрузка...

Программа льготной ипотеки под  6% годовых должна распространятся не только на новые квартиры, но и на жилье на вторичном рынке – для этого нужно выделить федеральное финансирование, считают депутаты парламента Карелии.

Об этом говорится в их обращении к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой.

Действующая программа льготной ипотека предусматривает, что банки получают из федерального бюджета компенсации своих убытков, возникающих из-за применения пониженной ставки при выдаче кредитов на новое жилье. Кроме того, в программе участвует государственная компания «ДОМ.РФ», которая также финансируется из бюджета. Чтобы распространить программу на жилье на вторичном рынке, требуется увеличить это финансирование.

В чьих интересах такие изменения, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.10.2020, 12:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно"
29.10.2020, 06:40
Коллеги умершего 41-летнего врача БСМП Петрозаводска назвали причину смерти
01.11.2020, 12:21
Петрозаводчане интересуются у властей Петрозаводска, есть ли какая-либо логика при установке ограждений
28.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
27.10.2020, 16:13
Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам
27.10.2020, 09:19
Потолок обрушился на томограф в ковид-центре Карелии (ФОТО)

Аналитика

02.11.2020 11:17
Обществоведение
Батюшка, наденьте маску! 6
Карельское духовенство Русской православной церкви игнорирует обязательный масочный режим.
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
30.10.2020 16:40
Движение вверх
30.10.2020 15:25
Как прожить без денег: лучшие сервисы для безналичных платежей
30.10.2020 11:27
"Мутная" запись 14
29.10.2020 13:27
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:40
Личное мнение
Почему молодежь не хочет заводить детей 2
Почему представители современной молодежи все чаще и чаще заявляют о своей неготовности заводить потомство, рассказала медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щеголева.
"Меняют самостоятельных на послушных" 4
30.10.2020 17:33
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго" 3
27.10.2020 12:58
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»