Карельские депутаты добиваются расширения программы льготной ипотеки на покупку вторичного жилья

Программа льготной ипотеки под 6% годовых должна распространятся не только на новые квартиры, но и на жилье на вторичном рынке – для этого нужно выделить федеральное финансирование, считают депутаты парламента Карелии.

Об этом говорится в их обращении к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой.

Действующая программа льготной ипотека предусматривает, что банки получают из федерального бюджета компенсации своих убытков, возникающих из-за применения пониженной ставки при выдаче кредитов на новое жилье. Кроме того, в программе участвует государственная компания «ДОМ.РФ», которая также финансируется из бюджета. Чтобы распространить программу на жилье на вторичном рынке, требуется увеличить это финансирование.

В чьих интересах такие изменения, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".