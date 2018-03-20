09:54, 20 Марта 2018
Карельские депутаты предложили избавить охотников и рыбаков от платежей через кассовые аппараты
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Комитет по экономической политике парламента Карелии поддержал законопроект, согласно которому общественные организации охотников и рыболовов освобождаются от обязанности применять контрольно-кассовую технику при оказании платных услуг.
Карельские депутаты предлагают внести изменения в федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа".
Согласно этому закону, большинство предпринимателей должно перейти на применение ККТ с 1 июля 2018 года, остальные – с 2019 года.
По мнению депутатов, это требование невыполнимо для обществ охотников и рыболовов.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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