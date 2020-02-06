Карельские депутаты предложили проверить госкомпании - может, они "покупают "Мерседесы"

Эффективность бюджетных расходов на нужды государственных компаний вызвала сомнение у ряда депутатов парламента Карелии.

Этот вопрос затрагивался сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам при обсуждении законопроекта о внесении изменений в бюджет Карелии на 2020 и плановый период 2021-2022 годов.

В числе изменений, которые предлагает правительство республики – выделение дополнительных средств ряду государственных компаний. "Безусловно, деньги эти надо выделить, но рассмотреть как можно быстрее, как они эффективно используются… Или "Мерседесы" там покупают руководителям, или на какие цели деньги идут?", - заявил депутат Валерий Шоттуев. Что ответила министр финансов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".