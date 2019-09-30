Подписаться
Новости. Политика
11:33, 30 Сентября 2019
фото: Валерий Поташов

Карельские депутаты решили урезать Молодежный парламент

Загрузка...

Депутатский корпус Молодежного парламента Карелии сократят почти вдвое.

Члены фракции "Единая Россия" Законодательного собрания Карелии Ольга Шмаеник и Галина Гореликова внесли на рассмотрение депутатского корпуса проект постановления о внесении изменений в Положение о Молодежном парламенте республики. Шмаеник и Гореликова предложили коллегам сократить численность Молодежного парламента почти вдвое – с 36 до 20 человек.

"Как показала практика предыдущих лет, при существующей численности Молодежного парламента нередко возникали трудности при сборе необходимого для заседания кворума. В этой связи уменьшение численности депутатов позволит сделать работу Молодежного парламента более динамичной, эффективной и прозрачной", – говорится в пояснительной записке к проекту "единороссов".

Кроме того, депутаты Шмаеник и Гореликова предложили изменить и принцип формирования Молодежного парламента Карелии. Сейчас половину его членов составляют выдвиженцы региональных общественных объединений, а другую – депутаты от инициативных групп. Однако члены фракции "Единой России" решили оставить право выдвигать кандидатов в Молодежный парламент только некоммерческим организациям. Между тем, как показали выборы в Молодежный парламент 2017 года, интерес к ним со стороны инициативных групп был значительно выше – от них поступило 44 заявления, а от общественных объединений – лишь 20.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2019-09-30 12:53:32
однозначно: чемодан есть, лиха беда - ручки нет: а карманы-то на что? А если серьезно: создали квази-парламент по образу и подобию и указанию всевышнего, на него выделены определенные деньги: надо отчитываться. а заседания не проходят - кворума нет. И не украдешь, да и не тот масштаб, чтоб воровать, тут провал политики. Вот они и задергались: наверху спросят.
Горожанин
2019-09-30 12:50:08
Молодежь вначале должна "поднимать свою целину", "строить свою "магнитку", - показать себя в полезном для страны деле, а не с пеленок в парламент!
однозначно
2019-09-30 12:32:33
елпидифор, там просто деньги в бюджете под эту хренотень выделены, а как освоить не знают. Чемодан без ручки.
елпидифор
2019-09-30 12:07:05
Предлагаю сократить МП до трех человек, как показывает удачная федеральная практика: президент - спикер ГД - премьер. Остальные - статисты. А вообще, зачем он нужен, если даже самые амбициозные молодые единороссы не ходят на это изобретение вышеуказанной "тройки"?
Шмаеник и Гореликова просто расписались в бессилии политики своей партии.
zanoza
2019-09-30 13:08:12
елпидифор, сократить до одного , так как спикер и премьер тоже статисты.
кир
2019-09-30 11:48:26
Закрыть к чёртовой матери форму крышевания удобных людишек.
Беня
2019-09-30 12:29:12
кир, зачем? Финансирование перекрыть - и все. Раз уж это им надо, пусть за свой счет тусуются. Точнее на за свой - за папочкин. А еще лучше продавать туда билеты на ловешечки - купил, и ты юный парламентарий :)
Я б тоже купил :) Шоб иметь слово "юный" :)
однозначно
2019-09-30 11:42:43
Электорат знает, что на ихней шее висят 36 сопляков дармоедов ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.09.2019, 12:09
Грузовик раздавил женщину, выбежавшую на дорогу в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО)
28.09.2019, 09:54
ДТП в Карелии: "Машина в хлам. Люди в реанимации"
28.09.2019, 10:15
НЛО пролетел в Карелии (ВИДЕО)
28.09.2019, 13:09
Трое рыбаков утонули на озере в Карелии
27.09.2019, 14:44
На трассе в Карелии погиб 18-летний дорожный рабочий
26.09.2019, 10:28
Появились подробности смертельного ДТП под Петрозаводском (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 12:41
Капитал
Почему нет роста?
События последних месяцев обострили проблему неравномерности экономической модернизации Карелии.
Въезжай и живи
27.09.2019 12:16
Карелфарму – 100 лет!
27.09.2019 09:13
Большие перемены с Ириной Мирошник 7
26.09.2019 11:19
Заказала суши и пошла убивать
26.09.2019 10:17
Вся аналитика

Чтиво

26.09.2019 09:00
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
"Историческая память становится площадкой для баталий" 6
25.09.2019 16:02
Цыпкин против глупости 7
25.09.2019 11:34
Сорока как символ депутатского невежества 3
24.09.2019 15:51
архив чтиво

Медиа

"Резонанс" на ТНТ-Онего
Сегодня 10:07
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»