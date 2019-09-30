Карельские депутаты решили урезать Молодежный парламент

Депутатский корпус Молодежного парламента Карелии сократят почти вдвое.

Члены фракции "Единая Россия" Законодательного собрания Карелии Ольга Шмаеник и Галина Гореликова внесли на рассмотрение депутатского корпуса проект постановления о внесении изменений в Положение о Молодежном парламенте республики. Шмаеник и Гореликова предложили коллегам сократить численность Молодежного парламента почти вдвое – с 36 до 20 человек.

"Как показала практика предыдущих лет, при существующей численности Молодежного парламента нередко возникали трудности при сборе необходимого для заседания кворума. В этой связи уменьшение численности депутатов позволит сделать работу Молодежного парламента более динамичной, эффективной и прозрачной", – говорится в пояснительной записке к проекту "единороссов".

Кроме того, депутаты Шмаеник и Гореликова предложили изменить и принцип формирования Молодежного парламента Карелии. Сейчас половину его членов составляют выдвиженцы региональных общественных объединений, а другую – депутаты от инициативных групп. Однако члены фракции "Единой России" решили оставить право выдвигать кандидатов в Молодежный парламент только некоммерческим организациям. Между тем, как показали выборы в Молодежный парламент 2017 года, интерес к ним со стороны инициативных групп был значительно выше – от них поступило 44 заявления, а от общественных объединений – лишь 20.