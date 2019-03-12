Карельские депутаты заявили о страхе перед беспризорными собаками

Депутаты Законодательного собрания республики заявили, что безнадзорные животные на улицах представляют опасность для людей.

На заседании комитета по законности и правопорядку депутаты рассмотрели вопрос о ситуации в районах, связанной с нарушением владельцами собак требований при выгуле, а также о привлечении к ответственности нарушителей.

Депутат Марина Гуменникова заявила, что действующее законодательство не позволяет бороться с безнадзорными животными, у которых нет хозяина. Гуменникова сообщила о стаях бездомных собак в разных районах города.

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