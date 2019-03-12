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Новости. Общество
12:07, 12 Марта 2019
фото: © Петр Ковалев/ТАСС

Карельские депутаты заявили о страхе перед беспризорными собаками

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Депутаты Законодательного собрания республики заявили, что безнадзорные животные на улицах представляют опасность для людей.

На заседании комитета по законности и правопорядку депутаты рассмотрели вопрос  о ситуации в районах, связанной с нарушением владельцами собак требований при выгуле, а также о привлечении к ответственности нарушителей.

Депутат Марина Гуменникова заявила, что действующее законодательство не позволяет бороться с безнадзорными животными, у которых нет хозяина. Гуменникова сообщила о стаях бездомных собак в разных районах города. 

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Горожанин
2019-03-12 16:39:27
У меня лично страх перед депутатами - какой ещё налог или штраф введут?
stranger
2019-03-12 16:02:11
Собака бывает кусачей, только от жизни собачье, а так же пенсионер, пред пенсионер, работающий нищий.
бюджет
2019-03-12 14:45:04
Ну должны же быть законы, которые на «автомате» решают эти вопросы. Депутаты от чего так страдают?
тетка
2019-03-12 14:36:36
хи-хи, какие они у нас пугливые, народа боятся, собак боятся.
Жуков
2019-03-12 14:26:30
Собрались, поболтали, поохали, размазали и разбежались. Вот и день прошёл.
Leopol'd
2019-03-12 13:57:10
Какие грамотные собаки! Население и избиратели не боятся, а депутаты боятся. Отличные собаки, тренированные.
David
2019-03-12 13:30:23
Ну и какие выводы? Болтовня кончится ничем!
Сеня
2019-03-12 12:27:31
Хе Хе . Не собак надо бояться депутатам , а кинутых, принятой ими пенс реформы , предпенсионеров и нищих пенсионеров .
Всеволод Петрович
2019-03-12 12:12:02
Это же несанкционированный митинг?
Гость
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