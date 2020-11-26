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Карельские дети помогут сохранить редких животных

Новости. Общество
15:12, 27 Ноября 2020
фото: Новости компании
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Новую творческо-образовательную программу по экологии для школьников в рамках федерального благотворительного проекта "Поколение М" запустили МТС совместно с Московским зоопарком.

Дети со всей страны смогут пройти в онлайне просветительский эко-курс и побороться за возможность приехать в Москву на специальный научно-практический курс по сохранению исчезающих видов животных от известных ученых и исследователей. К участию в проекте приглашают и карельских школьников.

Для участия в конкурсе ребятам необходимо пройти курс обучения и загрузить видеопрезентации своих работ на сайт "Поколения М" до 31 мая 2021 года.

"Наш федеральный проект "Поколение М" посвящен вопросам экологического просвещения: дети со всей страны будут снимать кино, создавать эко-одежду, роботов и другие творческие проекты об ответственном отношении к природе. Это, наверное, главная тема для Карелии. Мы стремимся сохранить нашу удивительную природу и с ранних лет приучить детей бережно и ответственно относиться к окружающей среде. Я уверен, что наши дети активно включатся в новый проект и покажут блестящие результаты", – рассказал директор МТС в Карелии Александр Кочкин.

"Экологическая ситуация в стране и мире может измениться, если мы будем вместе работать над образованием подрастающего поколения, если мы будем формировать правильное мироощущение и уважительное отношение ко всему живому", – прокомментировала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Все загруженные на сайт работы ребят, лайки и репосты на официальных площадках "Поколения М", будут суммированы и переведены в настоящие деньги по курсу 1 балл = 1 рубль. В конце конкурсного сезона МТС перечислит собранные средства на лечение тяжелобольных детей.

Фото: pixabay.com

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